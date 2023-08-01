ВАРПЭ: отпускные цены на горбушу в РФ начали снижаться на фоне хорошего вылова

В России подешевела красная рыба, отпускные цены на горбушу начали снижаться на фоне хорошего вылова, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) в Telegram-канале.

В настоящее время они находятся на уровне ниже 230 рублей за один килограмм. С 12 июня по 25 июля было выловлено 258 тысяч тонн этой рыбы, в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период в минувшем году и на 43 процента выше, чем в 2021.

В ВАРПЭ пояснили, что цены на горбушу начинают реагировать на изменение вылова в середине путины вне зависимости от конкретного показателя добычи, что подтверждается текущей динамикой. Она характерна для успешного сезона, цена снижается в 1,5 раза быстрее, чем в позапрошлом году.

Ранее, 25 июля, правительство России ввело запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В Минэкономразвития заявили, что отсутствие зарубежной продукции на рынке приведет к увеличению объемов отечественного производства, расширению ассортимента и увеличению числа рабочих мест.

