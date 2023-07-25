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16:26, 25 июля 2023Экономика

Россия запретила ввоз готовой продукции из рыбы из-за рубежа

Россия запретила импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Фото: Lauren Owens Lambert / Reuters

Правительство России вводит запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Речь идет о товарах из Евросоюза, США и Норвегии. По словам ведомства, отказ от импорта из этих стран освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители. Минэкономразвития указывает, что отсутствие зарубежной продукции на рынке приведет к увеличению объемов отечественного производства, расширению ассортимента и увеличению числа рабочих мест.

Вместе с запретом на поставки рыбной продукции правительство увеличило ввозные пошлины на вино из «недружественных» стран. Сбор вырастет с 12,5 до 20 процентов. Кроме того, устанавливается ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50 процентов и ставка в размере 35 процентов — на строительные детали из полиуретана.

Нововведения вступают в силу через семь дней после публикации постановления. Ограничения будут действовать до конца 2023 года.

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    Мария Грушко
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