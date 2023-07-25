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16:21, 25 июля 2023Экономика

Власти резко повысили пошлины на ввоз импортных вин в Россию

Минэкономразвития: Россия подняла пошлины на импорт вина из «недружественных» стран до 20%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсант

Россия резко увеличила ввозные пошлины на вино из «недружественных» стран — налог вырастет с 12,5 процента до 20 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Ведомство уточняет, что повышенный сбор коснется продукции стоимостью не менее 1,5 доллара за литр. Мера вступит в силу через семь дней после публикации постановления, ограничения будут действовать до конца 2023 года.

Решение увеличить пошлины на импортные вина из «недружественных» стран почти в полтора раза принято в рамках введения «контрсанкций» на действия западных государств. В Минфине ранее объяснили, что идея прорабатывалась «для защиты отечественных производителей» и главным в работе была необходимость не допустить значимого роста цен для потребителей.

Однако импортеры алкоголя уже предупредили, что могут поднять цены на продукцию в ответ на обсуждение повышения пошлин со стороны российских властей. Между тем эксперты отмечают, что отсутствие конкуренции на рынке может негативно сказаться на качестве российских вин.

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    Мария Грушко
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