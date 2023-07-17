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05:15, 17 июля 2023Экономика

Импортеры вина в Россию пригрозили поднять цены

«Ъ»: импортеры алкоголя в Россию грозятся поднять цены из-за увеличения пошлин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены на продукцию в ответ на обсуждение повышения пошлин со стороны российских властей. Об этом сообщил «Ъ».

Инициатива возникла на фоне показателей 2022 года, когда на рынке образовался избыток зарубежных вин из-за крепкого рубля. Компании заявляют, что вероятнее всего проблема решится до конца 2023 года. Увеличение пошлин заставит производителей пересмотреть цены на повышение не поспособствует росту продаж российских вин.

Исполнительный директор Fort Александр Липилин заметил, что отсутствие конкуренции на рынке может негативно сказаться на качестве российских вин. Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов высказал мнение, что пошлины позволят избавиться от зарубежного алкоголя, который выигрывал только за счет низкой стоимости, при этом цены на российские вина не изменятся.

Ранее в Госдуме поддержали поправку об индексации ставок акцизов на алкоголь на пять процентов в 2024 году. Изначально планировалось повысить акциз на четыре процента.

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    Александра Синицына
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