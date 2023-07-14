Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:51, 14 июля 2023Экономика

С продаж алкоголя и автомобилей начнут собирать больше налогов

В Госдуме поддержали поправку об индексации ставок акцизов на автомобили и алкоголь

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, предусматривающую индексацию акцизных ставок на алкоголь, табачную продукцию, автомобили и бензин на пять процентов в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально планировалось, что рост ставки в этом году составит четыре процента. В поправках указано, что в 2025 и 2026 годах индексация снова составит четыре процента.

Таким образом, налог на крепкий алкоголь на 2024 год составит 643 рубля за литр, в 2025-м — 669 рублей, в 2026-м — 696 рублей. Алкоголь крепостью до девяти процентов будет облагаться налогом в 514 рублей за литр в 2024-м, 535 рублей — в 2025-м и 556 рублей — в 2026-м. Акциз на вино составит 36, 37 и 38 рублей за литр соответственно, а на шампанское — 47, 49 и 51 рубль. Налог на пиво составит 26, 27 и 28 рублей соответственно.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023

В 2024 году налог на легковые автомобили с двигателем от 90 до 150 лошадиных сил поднимется до 58 рублей за лошадиную силу, в 2025 году — до 60 рублей, в 2026 году — до 62 рублей. Для машин с двигателем от 150 до 200 лошадиных сил — до 557, 579 и 602 рублей соответственно. Автомобили с моторами мощностью от 200 до 300 лошадиных сил будут облагаться акцизами в 912, 948 и 986 рублей. Авто с двигателями от 300 до 400 лошадиных сил — 1555, 1617 и 1682 рубля, от 400 до 500 лошадиных сил — 1609, 1673 и 1740 рублей, свыше 500 лошадиных сил — 1662, 1778 и 1797 рублей.

Максимальный акциз на табак будет установлен в 2026 году и составит 9836 рублей за килограмм для продукта, предназначенного для потребления путем нагревания. Что касается топлива, то акцизная ставка для бензина пятого класса на 2024 год составит 15 048 рублей за тонну, в 2025-м году — 15 650 рублей, в 2026-м — 16 276 рублей.

О намерении Минфина повысить акциз на автомобили, алкоголь и табачную продукцию стало известно 12 июля. Тогда же уточнялось, что в 2025-м акциз вернется к значениям 2024 года в четыре процента.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

    В США высказались о точке окончания конфликта на Украине

    Госсекретарь США раскритиковал позицию Лаврова по Украине

    С продаж алкоголя и автомобилей начнут собирать больше налогов

    Мэр Москвы и глава китайского Харбина обсудили реализацию совместных проектов

    ЮАР захотела видеть на саммите БРИКС всех лидеров стран-участниц

    В Госдуме рассказали о будущем детей из семей трансгендеров

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Российский военный рассказал о защите ВСУ беспилотников с помощью Starlink

    Блогерша показала чересчур большое лицо после неудачного увеличения губ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости