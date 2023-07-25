В России решили ввести «контрсанкции» против производителей импортных вин

«Ведомости»: в Минэкономразвития предложили увеличить пошлины на импортные вина в 1,5 раза

В Минэкономразвития предложили увеличить пошлины на импортные вина из «недружественных» стран почти в полтора раза. Об этом со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с текстом документа сообщает газета «Ведомости».

Размер ввозных пошлин предложили увеличить с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. По словам источника, По его словам, увеличение ставки рассчитано так, «чтобы данная мера была чувствительной как контрсанкция». В Минфине добавили, что это решение прорабатывалось «для защиты отечественных производителей», и главным в работе была необходимость не допустить значимого роста цен для потребителей. Ранее повысить пошлину предлагала Ассоциация виноградарей и виноделов России, но представители рынка хотели поднять ее минимум до 50 процентов.

Если инициативу Минэкономразвития одобрят, она приведет к подорожанию зарубежных вин минимум на 10 процентов, заявил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Решение повысить пошлины ударит по недорогому сегменту, и доступные вина станут вдвое дороже. Повышение пошлин приведет к подорожанию также и российского вина, так как последние будут ориентироваться на рыночные цены, добавил основатель и президент Simple Group Максим Каширин. Однако качество российских продуктов от этого не повысится, уверен он.

Увеличение пошлин не приведет к увеличению продаж российского вина, так как количество виноградников ограничено, и полностью заместить импортные напитки отечественные виноделы не смогут даже через 10-25 лет, отметил Липилин. По мнению независимого эксперта Алексея Небольсина, повышение пошлин — «откровенно лоббистское нововведение» для избавления российских виноделов от конкуренции.

В ответ на обсуждение повышения пошлин со стороны российских властей импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены на продукцию. Исполнительный директор Fort Александр Липилин заметил, что отсутствие конкуренции на рынке может негативно сказаться на качестве российских вин. Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов добавил, что пошлины позволят избавиться от зарубежного алкоголя, который выигрывал только за счет низкой стоимости, а цены на российские вина не изменятся.

Ранее депутат-единоросс Сергей Алтухов предложил запретить продажу вина из «недружественных» стран и обязать продавцов алкоголя заместить вино из Европы и других западных стран отечественной продукцией. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею и добавил, что продвигать и поддерживать отечественного производителя в России необходимо. Этим должны заниматься в первую очередь государственные компании.