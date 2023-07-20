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15:00, 20 июля 2023Экономика

В Госдуме призвали запретить продажу европейского вина в России

Спикер Госдумы Володин поддержал запрет продаж вина из «недружественных» стран в России

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно отозвался об идее запретить продажу вина из «недружественных» стран, пишет «Интерфакс».

С таким предложением выступил депутат-единоросс Сергей Алтухов во время пленарного заседания. Он также посчитал необходимым обязать продавцов алкоголя заместить вино из Европы и других западных стран отечественной продукцией. «Вот журнал крупной российской авиакомпании, в котором нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, испанские, итальянские вина. Подобная ситуация и в других авиакомпаниях», — посетовал Алтухов.

Володин ответил, что продвигать и поддерживать отечественного производителя в России необходимо. Этим должны заниматься в первую очередь государственные компании. «Там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать», — сказал Володин.

Алтухов поднял вопрос о запрете продажи вина «недружественного» производства, напомнив, что ранее сам спикер Госдумы выступал против использования зарубежной продукции в другой отрасли — автомобильной. Накануне Володин призвал пересадить депутатов и чиновников с импортных автомобилей на российские «Москвич» и Lada.

По его словам, отечественные автомобили стали другими, более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна. Володин даже запустил соответствующий опрос в своем Telegram-канале, поинтересовавшись у подписчиков, поддерживают ли они эту идею.

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    Софья Ермакова
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