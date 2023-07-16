Володин запустил опрос о закупках отечественных авто для российских чиновников

Володин запустил опрос о закупках отечественных автомобилей для российских чиновников

Бюджетные средства необходимо направлять на развитие российского автопрома. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий опрос он запустил в своем Telegram-канале.

«Считаете ли вы правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций?» — спросил Володин.

По состоянию на момент публикации новости, в опросе приняли участие свыше 45,2 тысячи человек, 89 процентов респондентов утвердительно ответили на вопрос политика.

Ранее Володин призвал пересадить на российские автомобили чиновников всех уровней. По его мнению, в сложившейся обстановке Россия не должна «кормить наших врагов», которые могут использовать полученные от продажи машин средств на поддержку Украины. Политик отметил, что российские чиновники могут ездить на «Ладе», «Москвиче» или «Аурусе». Соответствующий вопрос он поручил проработать министру финансов Антону Силуанову.

До этого с похожей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он призвал запретить иностранные элитные автомобили для российских чиновников и подчеркнул, что ограничение в первую очередь должно распространяться на депутатов Госдумы и российских сенаторов. По убеждению Хамзаева, подобные действия поспособствуют развитию российского автопрома.