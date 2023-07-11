Володин призвал пересадить чиновников всех уровней на российские авто

Володин заявил, что чиновников всех уровней необходимо пересадить на российские авто

Представителей всех уровней государственной власти нужно пересадить на российские автомобили. К этому призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на свои, отечественный автопром», — сказал Володин.

По его мнению, в сложившейся обстановке Россия не должна «кормить наших врагов», которые могут использовать полученные от продажи машин средств на поддержку Украины. Володин напомнил, что чиновники всех уровней могут ездить на «Ладе», «Москвиче» или «Аурусе».

Российский политик поручил министру финансов Антону Силуанову проработать вопрос о том, чтобы «все министерства правительства Российской Федерации, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления» начали пересаживаться на отечественные автомобили.

Ранее в Госдуме уже предлагали запретить западные автомобили для чиновников. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, подчеркнув, что ограничение в первую очередь должно распространяться на депутатов Госдумы и российских сенаторов.