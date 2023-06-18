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03:27, 18 июня 2023Россия

В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников

Депутат Госдумы Хамзаев предложил чиновникам пересесть с западных на отечественные авто
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев заявил, что иностранные элитные автомобили должны «уйти в прошлое» для российских чиновников. Его слова приводит РИА Новости.

Хамзаев предложил запретить западные авто для чиновников и призвал их пересесть на отечественные машины. «Что производим — на том и ездим», — подчеркнул он. По мнению политика, подобные действия способствуют развитию российского автопрома.

«Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя», — заверил он.

Хамзаев уточнил, что ограничение в первую очередь должно распространяться на депутатов Госдумы и российских сенаторов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутаты, сенаторы и главы муниципальных образований, имеющие доступ к секретной информации, должны будут уведомлять ФСБ и СВР о выезде за границу.

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    Марина Совина
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