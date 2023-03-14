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07:35, 14 марта 2023Россия

В Госдуму внесли проект о выезде российских депутатов за границу

В Госдуму внесли законопроект о выезде за границу депутатов, имеющих доступ к гостайне

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Государственную Думу внесли законопроект, в котором предполагается, что депутаты, сенаторы и главы муниципальных образований, имеющие доступ к секретной информации, должны будут уведомлять ФСБ и СВР о своем выезде за границу. Проект закона опубликован в думской базе данных.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами. По словам Пискарева, предложенные поправки могут обеспечить государственную безопасность и защитить россиян он посягательств зарубежных спецслужб.

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В поправках к законам «О государственной тайне» и «О порядке выезда из России и выезда из России» говорится, что к гостайне могут не допускаться те, у кого у его близких родственников есть счета и вклады в зарубежных банках, а также недвижимость в других государствах.

Ранее Пискарев сообщил, что профильные комитеты нижней палаты парламента обсудят инициативу о запрете чиновникам отдыхать вне России на время проведения специальной военной операции.

Идея в начале февраля была озвучена создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он предложил на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время спецоперации на Украине. Бизнесмен обратил внимание на то, что, несмотря на «тяжелейшие бои» на Украине, большинство чиновников и депутатов «спокойно уезжают за границу на курорты», а некоторые из них посещают недружественные страны, делая вид, «как будто ничего не происходит».

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Анастасия Шейкина
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