Пригожин предложил запретить депутатам отпуск за границей во время СВО

Пригожин предложил законодательно запретить депутатам отпуск за границей во время СВО

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предложил законодательно запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время специальной военной операции (СВО). Свое обращение он направил главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву. Письмо бизнесмена было опубликовано в группе компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин в своем письме отметил, что несмотря на «тяжелейшие бои» на Украине, многие чиновники и депутаты «спокойно уезжают за границу на курорты», а некоторые из них посещают недружественные страны, делая вид, «как будто ничего не происходит».

По мнению основателя ЧВК, это наносит ущерб репутации российской госвласти, а также несет риски безопасности. Он также подчеркнул, что «продолжаются не только поездки, но и стремление к показной роскоши и безудержному потреблению, как самими чиновниками и депутатами, так и их родственниками, что еще больше раздражает людей».

«Такое положение недопустимо и вызывает серьезный раскол в обществе. Прошу Вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации, а также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение», — говорится в обращении Пригожина.

30 января бизнесмен заявлял, что российский народ понимает истинную ценность своей родины. «Российский народ первичен, несмотря на то, что чиновники вытирают о них ноги», — подчеркивал основатель ЧВК.