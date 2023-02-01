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16:33, 1 февраля 2023Россия

Пригожин предложил запретить депутатам отпуск за границей во время СВО

Пригожин предложил законодательно запретить депутатам отпуск за границей во время СВО

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предложил законодательно запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время специальной военной операции (СВО). Свое обращение он направил главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву. Письмо бизнесмена было опубликовано в группе компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин в своем письме отметил, что несмотря на «тяжелейшие бои» на Украине, многие чиновники и депутаты «спокойно уезжают за границу на курорты», а некоторые из них посещают недружественные страны, делая вид, «как будто ничего не происходит».

По мнению основателя ЧВК, это наносит ущерб репутации российской госвласти, а также несет риски безопасности. Он также подчеркнул, что «продолжаются не только поездки, но и стремление к показной роскоши и безудержному потреблению, как самими чиновниками и депутатами, так и их родственниками, что еще больше раздражает людей».

«Такое положение недопустимо и вызывает серьезный раскол в обществе. Прошу Вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации, а также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение», — говорится в обращении Пригожина.

30 января бизнесмен заявлял, что российский народ понимает истинную ценность своей родины. «Российский народ первичен, несмотря на то, что чиновники вытирают о них ноги», — подчеркивал основатель ЧВК.

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Анна Щербакова
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