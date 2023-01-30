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16:31, 30 января 2023Россия

Пригожин высказался о народе России

Пригожин заявил, что российский народ понимает истинную ценность своей родины

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о народе России. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале его пресс-службы.

«Российский народ первичен, несмотря на то, что чиновники вытирают о них ноги. Они понимают истинную ценность своей родины, и им ничего не угрожает», — заявил глава группы.

Бизнесмен также привел в пример слова матери погибшего в ходе спецоперации бойца ЧВК Виктора Ульяненко из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — она рассказала, что к ним в райцентр якобы приехал дезертир и устроился на работу в местную администрацию.

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«Большинство из них в душе дезертиры, поэтому и работают в администрациях, вместо того, чтобы все бросить и пойти на войну», — подчеркнул Пригожин и вспомнил, что его дед в годы Великой Отечественной войны был главным инженером шахты и имел право не идти на фронт, однако оставил четверых детей и ушел воевать.

В той же публикации Пригожин выступил с критикой властей ЯНАО из-за проблем с похоронами погибшего бойца ЧВК. Известно, что мужчина был ранее осужден, как уточнил глава ЧВК, россиянин получил срок «за банальную драку, в которой максимальным ущербом для противоположной стороны был смачный фингал».

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Варвара Кошечкина
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