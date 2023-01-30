Пригожин раскритиковал власти российского региона из-за похорон бойца ЧВК

Пригожин раскритиковал власти ЯНАО из-за проблем с похоронами бойца ЧВК «Вагнер» Ульяненко

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с критикой властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за проблем с похоронами бойца Виктора Ульяненко, погибшего в зоне спецоперации. Соответствующий пост появился в Telegram-канале его пресс-службы.

Известно, что мужчина был ранее осужден — как уточнил глава ЧВК, россиянин получил срок «за банальную драку, в которой максимальным ущербом для противоположной стороны был смачный фингал». По словам Пригожина, семья столкнулась с трудностями в процессе организации похорон из-за противодействия со стороны представителей власти российского региона.

«Первое, что от них требуют подонки, которые называют себя местной властью, это чувство стыда за то, что он пошел на войну и погиб. (...) Что очень настораживает: эта семья должна сначала оправдываться перед зажравшимися чиновниками, которые считают, что их сын — зэк, который пошел на войну за освобождение. А ему освобождение было не нужно», — высказался он.

Бизнесмен также сообщил, что встретился с членами семьи Ульяненко и задумался о новом обращении в Госдуму — на его взгляд, необходимо наказывать чиновников «по всей справедливости военного времени» за неуважение к семьям погибших участников специальной военной операции (СВО).

24 января Пригожин опубликовал письмо к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить негативные публикации о членах ЧВК. В частности, он призвал запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев и бывших заключенных из их числа, а также запретить распространение информации об их прошлых правонарушениях и любую критику участников СВО на Украине.