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17:13, 24 января 2023Россия

Пригожин попросил Госдуму запретить негативные публикации о членах ЧВК «Вагнер»

Пригожин опубликовал письмо с просьбой запретить негативные публикации о ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить негативные публикации о членах ЧВК. Документ размещен в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Прошу вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 280.5 "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"», — сказано в письме.

Пригожин призвал запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев и бывших заключенных из их числа, а также запретить распространение информации об их прошлых правонарушениях и любую критику участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По мнению предпринимателя, за подобными действиями должно следовать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Варвара Родикова
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Пригожин попросил Госдуму запретить негативные публикации о членах ЧВК «Вагнер»
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