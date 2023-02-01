В Госдуме оценили идею об ограничении выезда депутатов за рубеж

Пискарев: идея об ограничении выезда депутатов за рубеж на время СВО заслуживает внимания

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев положительно оценил инициативу основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина об ограничении выезда российских депутатов и чиновников за рубеж на время специальной военной операции (СВО). По его мнению, инициатива заслуживает внимания. Об этом сообщает РИА Новости.

Пискарев пообещал, что профильные комитеты Госдумы обсудят вопрос о целесообразности внесения соответствующих изменений в законодательство.

Вместе с тем парламентарий заметил, что в отношении депутатов Госдумы по инициативе председателя нижней палаты Вячеслава Володина уже внесено в регламент требование об обязательном уведомлении о планах выезда за пределы России.

Ранее создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время спецоперации на Украине. Он обратил внимание на то, что несмотря на «тяжелейшие бои» на Украине большинство чиновников и депутатов «спокойно уезжают за границу на курорты», а некоторые из них посещают недружественные страны, делая вид, «как будто ничего не происходит».