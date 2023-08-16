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19:19, 16 августа 2023Экономика

Путин поручил продавать россиянам больше рыбы

Путин поручил стимулировать потребление рыбы в России

Фото: Camila Igisk / Unsplash

В России необходимо разработать комплекс мер по стимулированию внутреннего потребления рыбы. Такое поручение озвучил членам правительства президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Автором идеи популяризировать потребление рыбной продукции стал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он предложил ввести в стране рыбные четверги по аналогии с Советским Союзом. По его словам, в последние годы россияне стали меньше есть морепродуктов, особенно молодежь. За последние пять лет показатель снизился вдвое, лишь половина молодых людей ест рыбу хотя бы один раз в месяц, добавил он.

Рыбные четверги ввели в СССР в 1976 году для поддержки промышленности. Один день в неделю в заведениях общепита исключали из меню мясные блюда, заменяя их рыбными.

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25 июля правительство России запретило ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из «недружественных стран». Под ограничение попали товары из Евросоюза, США и Норвегии. В Минэкономразвития заявили, что отказ от импорта из этих стран освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители.

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев призвал полностью запретить ввоз рыбы и морепродуктов из-за границы. Он назвал импортируемую продукцию «исключительно дрянью» и заверил, что Россия может сама обеспечить внутренний рынок этим продуктом, а также организовать питание населения по нормам Минздрава — по 22 килограмма на человека за год.

Из-за эмбарго на товары из недружественных стран шпроты и другие консервы, икра, полуфабрикаты, филе и другая готовая продукция из рыбы и морепродуктов могут подорожать на 15-20 процентов. По мнению доцента кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерины Новиковой, способны нарастить производство и занять пустующую нишу — после этого и стабилизируются цены.

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    Вячеслав Агапов
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