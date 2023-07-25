В России призвали запретить завозить рыбу из-за границы

Глава Информагентства по рыболовству Савельев призвал запретить импорт рыбы в Россию

В России нужно полностью запретить ввоз рыбы и морепродуктов из-за границы, заявил радиостанции «Говорит Москва» глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Импортируемая продукция чаще всего низкого качества, считает Савельев. Ввозимую в Россию рыбу он назвал «исключительно дрянью», при этом напомнил, что страна может сама обеспечить внутренний рынок этим продуктом, а также организовать питание населения по нормам Минздрава — по 22 килограмма на человека за год.

Глава Информагентства напомнил, что Россию омывают 14 морей с выходами в три океана, а также в стране более двух миллионов озер и более двух миллионов рек. Рыбаки в год добывают около пяти миллионов тонн рыбы. «Чего, а рыбы у нас вдоволь», — сказал Савельев.

Специалист также считает, что в России нужно снизить экспорт морепродуктов, направив их на внутренний рынок. Он заявил, что страна является лидером по поставкам продукции в Китай, а также отметил, что более половины добываемой на Дальнем Востоке рыбы идет на продажу в другие страны. Специалист предложил Росрыболовству ввести экспортные пошлины или снизить ставки сборов в разных портах, чтобы снизить экспорт, однако отметил, что ведомство в этом не заинтересовано.

Ранее в России решили запретить ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из стран США, Евросоюза и Норвегии. В Минэкономразвития заявили, что отказ от импортной продукции высвободит ниши, которые должны будут заполнить российские производители.