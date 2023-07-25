Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:09, 25 июля 2023Экономика

В России призвали запретить завозить рыбу из-за границы

Глава Информагентства по рыболовству Савельев призвал запретить импорт рыбы в Россию

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России нужно полностью запретить ввоз рыбы и морепродуктов из-за границы, заявил радиостанции «Говорит Москва» глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Импортируемая продукция чаще всего низкого качества, считает Савельев. Ввозимую в Россию рыбу он назвал «исключительно дрянью», при этом напомнил, что страна может сама обеспечить внутренний рынок этим продуктом, а также организовать питание населения по нормам Минздрава — по 22 килограмма на человека за год.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023

Глава Информагентства напомнил, что Россию омывают 14 морей с выходами в три океана, а также в стране более двух миллионов озер и более двух миллионов рек. Рыбаки в год добывают около пяти миллионов тонн рыбы. «Чего, а рыбы у нас вдоволь», — сказал Савельев.

Специалист также считает, что в России нужно снизить экспорт морепродуктов, направив их на внутренний рынок. Он заявил, что страна является лидером по поставкам продукции в Китай, а также отметил, что более половины добываемой на Дальнем Востоке рыбы идет на продажу в другие страны. Специалист предложил Росрыболовству ввести экспортные пошлины или снизить ставки сборов в разных портах, чтобы снизить экспорт, однако отметил, что ведомство в этом не заинтересовано.

Ранее в России решили запретить ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из стран США, Евросоюза и Норвегии. В Минэкономразвития заявили, что отказ от импортной продукции высвободит ниши, которые должны будут заполнить российские производители.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме не согласились с идеей повышения призывного возраста до 50 лет

    Гоблин раскритиковал Собчак за вопросы на интервью

    Инстасамка показала фото подарка мужа за 30 миллионов рублей

    МВФ улучшил прогноз по российской экономике

    Сына Михаила Ефремова перевели из реанимации в обычную палату

    В России призвали запретить завозить рыбу из-за границы

    Около села в Крыму обнаружили беспилотник со взрывчаткой

    Эндокринолог рассказала о рисках летнего рациона

    Раскрыто влияние лесных пожаров на популярность Турции у россиян

    В Запорожской области сообщили о массированном ударе ВКС России по резервам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости