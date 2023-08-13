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16:54, 13 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании шпротов

Экономист Новикова: шпроты и икра могут подорожать на 15–20 процентов

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Шпроты и другие консервы, икра, полуфабрикаты, филе и другая готовая продукция из рыбы и морепродуктов могут подорожать на 15–20 процентов. Об этом россиян предупредила доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова, ее слова передает «Российская газета».

По мнению эксперта, причиной роста стоимости этих продуктов станет запрет на их ввоз в Россию из недружественных стран Евросоюза, США и Норвегии. Другим возможным поводом для повышения цен Новикова назвала снижение производства в России мороженого филе, консервов и соленой рыбы. При этом экономист отметила, что российские компании способны нарастить производство и занять пустующую нишу — за счет этого через некоторое время цены стабилизируются.

Опрошенные изданием специалисты поддержали запрет на ввоз в Россию рыбопродукции из-за рубежа. Они объяснили: для того, чтобы рыба стала по-настоящему доступной для граждан, нужна политика здорового протекционизма. Эксперты убеждены, что потребители не особо заметят исчезновения зарубежной рыбы, так как доля приобретавших такие деликатесы, как лангустины и омары, очень мала. Вместо этого они анонсировали появление других отечественных деликатесов — например, черноморской креветки и так называемых японских креветок.

В августе стало известно, что российские рестораторы и сети доставки предупредили о подорожании суши и роллов на 25 процентов.

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    Полина Кислицына
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