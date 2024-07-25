В Росрыболовстве высказались о возможном подорожании красной рыбы

В Росрыболовстве назвали преждевременными разговоры о подорожании красной рыбы

Говорить о возможном росте цен на лососевые преждевременно, ситуация на внутреннем рынке остается стабильной, заявили Telegram-каналу BRIEF в Росрыболовстве, прокомментировав сообщения о возможном увеличении цен на красную рыбу после увеличения платы за пользование рыбными участками.

Там отметили, что постановление кабмина об утверждении правил определения размера и взимания соответствующей платы еще не опубликовано, а увязывать напрямую эти сборы с ценой на конечный продукт некорректно, поскольку речь идет о бизнесе с хорошей рентабельностью, который занимает значительный объем рынка.

«Первоначальный прогнозируемый вылов лососей на Дальнем Востоке в 2024 году составляет порядка 320 тысяч тонн. Этого объема более чем достаточно, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка, как в красной рыбе, так и в красной икре», — высказались в ведомстве, уточнив, что на начало путины не были целиком распроданы прошлогодние уловы.

Ранее камчатский губернатор Владимир Солодов в беседе с журналистами не исключил, что отрасль действительно столкнется с серьезными сложностями. Он указал, что «при реализации предложенного подхода лишь 30 процентов действующих на Камчатке лососевых предприятий смогут продолжить работу на своих участках».