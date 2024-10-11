Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:03, 11 октября 2024Экономика

Власти проанализируют цены на рыбу в России

ФАС России проанализирует цены на самые популярные виды рыбы

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует цены на самые популярные виды рыбной продукции. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что речь идет о минтае, треске, пикше, сельди и горбуше.

С этой целью ведомство направило рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы по поводу объемов вылова и первичной переработки, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

С учетом того, что ФАС уже получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на рыбу, исследуется вся товаропроводящая цепочка «от рыбака до прилавка», указали в Службе.

Как рассказала на этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, за год цены на горбушу почти удвоились, достигнув на Дальнем Востоке 270 рублей за килограмм, а стоимость филе трески доходит до 2000 за килограмм, хотя белая рыба всегда считалась более дешевой. По ее словам, ситуацию с ценами в отрасли надо анализировать вместе с ФАС, так как этот вид продукции оказался недоступным для большой части граждан.

В ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) подтвердили резкий рост цен на горбушу в России, назвав его причиной 20-летний минимум по добыче. На фоне роста цен на отечественную рыбу власти предложили вывозить ее с Дальнего Востока по Северному морскому пути (СМП) — как узнали СМИ, в Минвостокразвития попросили бизнес высказаться о целесообразности введения специальных мер поддержки для увеличения объема перевозки соответствующей продукции водным путем.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      40-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру в красном белье

      Предсказан крупнейший производитель смартфонов в 2025 году

      Пригожин заявил об уходе Валерии со сцены

      Посудомойку из Следственного комитета России обвинили в терроризме

      Депутат ответил на слова Кадырова о кровной мести

      Раскрыта стоимость самого дешевого дома в Петербурге

      Уроженец Кот-д’Ивуара переехал в Россию и устроился учителем в школу Иркутска

      Турист гулял по улице в Германии и случайно наткнулся на крупнейший в мире бордель

      В детском санатории российского города подростки избили 11-летнего мальчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше