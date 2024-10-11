Власти проанализируют цены на рыбу в России

ФАС России проанализирует цены на самые популярные виды рыбы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует цены на самые популярные виды рыбной продукции. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что речь идет о минтае, треске, пикше, сельди и горбуше.

С этой целью ведомство направило рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы по поводу объемов вылова и первичной переработки, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

С учетом того, что ФАС уже получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на рыбу, исследуется вся товаропроводящая цепочка «от рыбака до прилавка», указали в Службе.

Как рассказала на этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, за год цены на горбушу почти удвоились, достигнув на Дальнем Востоке 270 рублей за килограмм, а стоимость филе трески доходит до 2000 за килограмм, хотя белая рыба всегда считалась более дешевой. По ее словам, ситуацию с ценами в отрасли надо анализировать вместе с ФАС, так как этот вид продукции оказался недоступным для большой части граждан.

В ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) подтвердили резкий рост цен на горбушу в России, назвав его причиной 20-летний минимум по добыче. На фоне роста цен на отечественную рыбу власти предложили вывозить ее с Дальнего Востока по Северному морскому пути (СМП) — как узнали СМИ, в Минвостокразвития попросили бизнес высказаться о целесообразности введения специальных мер поддержки для увеличения объема перевозки соответствующей продукции водным путем.