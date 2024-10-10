Названы самые популярные в России виды рыбы

Президент ВАРПЭ объяснил резкий рост цен на горбушу минимумом ее добычи

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев подтвердил резкий рост цен на горбушу в России, назвав его причиной 20-летний минимум по добыче такой рыбы. Его цитирует РИА Новости.

По словам специалиста, к 6 октября было добыто 136 тысяч тонн, что в 3,5 раза меньше, чем в рекордном 2023 году, когда килограмм горбуши стал стоить 140 рублей.

Зверев напомнил, что, согласно данным ВЦИОМ, помимо этого вида рыбы к наиболее популярным у россиян относятся скумбрия, сельдь, минтай, форель, семга, килька или шпроты.

Как рассказала накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, за год цены на горбушу почти удвоились, достигнув на Дальнем Востоке 270 рублей за килограмм, а стоимость филе трески доходит до 2000 за килограмм, хотя белая рыба всегда считалась более дешевой. По ее словам, ситуацию с ценами в отрасли надо анализировать вместе с ФАС, так как этот вид продукции оказался сейчас недоступным для большой части граждан.