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15:19, 11 октября 2024Экономика

В России предложили способ сделать отечественную рыбу дешевле

«Ъ»: в РФ собрались активизировать перевозки рыбы по СМП на фоне ее подорожания

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

На фоне роста цен на отечественную рыбу власти предложили вывозить ее с Дальнего Востока по Северному морскому пути (СМП). Об этом со ссылкой на обращение Минвостокразвития к участникам рыбного рынка пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В указанном письме бизнес просят высказаться о целесообразности введения специальных мер поддержки для увеличения объема перевозки соответствующей продукции по СМП. Объем последних пока заметно уступает железнодорожным и новый предложенный способ обусловлен необходимостью сделать рыбу дешевле для потребителя, отмечается в публикации.

В частности, участникам рынка предложено выбрать механизм субсидирования из расчета на килограмм перевезенной водным путем продукции. Речь идет о едином логистическом операторе, предоставляющем льготные тарифы на доставку, либо обо всех участниках рынка, занимающихся транспортировкой.

Как указывают журналисты, сейчас специальных мер поддержки логистики рыбной продукции по СМП нет, а на рынке маршрут называют перспективным. При этом там сомневаются, что мотивировать транспортные компании будет просто, поскольку морозильные контейнеры для рыбы — это дорогое оборудование.

Как рассказала ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, за год цены на горбушу почти удвоились, достигнув на Дальнем Востоке 270 рублей за килограмм, а стоимость филе трески доходит до 2000 за килограмм, хотя белая рыба всегда считалась более дешевой. По ее словам, ситуацию с ценами в отрасли надо анализировать вместе с ФАС, так как этот вид продукции оказался недоступным для большой части граждан.

В ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) подтвердили резкий рост цен на горбушу в России, назвав его причиной 20-летний минимум по добыче такой рыбы.

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      Дмитрий Воронин
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