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13:00, 7 ноября 2024Силовые структуры

Полторы тонны красной икры на 10 миллионов рублей украли с российского предприятия

На Камчатке неизвестные украли 1,5 тонны красной икры со склада завода
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Камчатке неизвестные пробрались на склад местного завода и украли полторы тонны красной икры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские разыскивают воров деликатеса.

Преступление было совершенно 3 ноября, уточняет РИА Новости. Стоимость похищенного составляет от 10,5 до 12,7 миллиона рублей.

1 ноября сообщалось, что в Магаданской области полицейские изъяли свыше 350 килограммов немаркированной красной икры у браконьеров.

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