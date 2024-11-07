Полторы тонны красной икры на 10 миллионов рублей украли с российского предприятия

На Камчатке неизвестные украли 1,5 тонны красной икры со склада завода

На Камчатке неизвестные пробрались на склад местного завода и украли полторы тонны красной икры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские разыскивают воров деликатеса.

Преступление было совершенно 3 ноября, уточняет РИА Новости. Стоимость похищенного составляет от 10,5 до 12,7 миллиона рублей.

1 ноября сообщалось, что в Магаданской области полицейские изъяли свыше 350 килограммов немаркированной красной икры у браконьеров.