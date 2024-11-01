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10:41, 1 ноября 2024Силовые структуры

Полицейские изъяли у браконьеров 350 килограммов красной икры и попали на видео

МВД изъяло у браконьеров 350 кг красной икры, ущерб оценен в 9 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Магаданской области полицейские изъяли свыше 350 килограммов немаркированной красной икры у браконьеров. Оперативное видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видны силовики, которые находят деревянный сарай. Внутри в холодильной камере хранятся контейнеры с икрой.

Выловом рыб лососевых пород занималась местная жительница с сообщниками недалеко от села Ямск. Они добывали икру, которую сбывал житель соседнего поселка. Криминальный бизнес был перекрыт в ходе спецоперации «Путина». Общий ущерб от деятельности браконьеров превысил девять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

11 октября Росстат сообщил, что икра лососевых рыб подорожала в сентябре на 12,6 процента.

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