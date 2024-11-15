Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 15 ноября 2024Экономика

В Росрыболовстве назвали подорожание красной икры неадекватным

Замглавы Росрыболовства Соколов назвал подорожание красной икры неадекватным
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов назвал неадекватной ситуацию с ростом цен на красную икру, напомнив о запасах продукции с учетом объемов прошлогоднего вылова. Его слова приводит ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что помимо остатков прошлой путины в отрасли фиксируются «неплохие показатели по производству икры от аквакультуры», и дефицита на рынке нет, хотя данные о нем и «разгоняются» представителями бизнеса. В связи с этим он и оценил наблюдающийся рост цен соответствующим образом.

Также Соколов напомнил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку цен, исследовав всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка», и отметил, что Росрыболовство ждет ее результатов для изучения.

В сентябре красная икра подорожала в РФ на 12,6 процента. В Минсельхозе на фоне этого пообещали проанализировать необходимость ограничения экспорта. В публикации Mash резкий рост цен связывали с деятельностью браконьеров в Приморском крае.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Протестующие в Абхазии прорвались в парламент и к администрации президента. Власти начали переговоры

      В ДНР сообщили о продолжении взятия Курахово под контроль ВС России

      Россиянам рассказали о выгодном способе покупки жилья

      Невролог развеяла мифы об инсульте

      Занимавшихся произволом российских полицейских отправили в колонию

      Назван кандидат на роль отца ребенка Бузовой

      Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

      Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

      Оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии

      Британскую армию и полицию уличили в использовании санкционных дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше