В Росрыболовстве назвали подорожание красной икры неадекватным

Замглавы Росрыболовства Соколов назвал подорожание красной икры неадекватным

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов назвал неадекватной ситуацию с ростом цен на красную икру, напомнив о запасах продукции с учетом объемов прошлогоднего вылова. Его слова приводит ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что помимо остатков прошлой путины в отрасли фиксируются «неплохие показатели по производству икры от аквакультуры», и дефицита на рынке нет, хотя данные о нем и «разгоняются» представителями бизнеса. В связи с этим он и оценил наблюдающийся рост цен соответствующим образом.

Также Соколов напомнил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку цен, исследовав всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка», и отметил, что Росрыболовство ждет ее результатов для изучения.

В сентябре красная икра подорожала в РФ на 12,6 процента. В Минсельхозе на фоне этого пообещали проанализировать необходимость ограничения экспорта. В публикации Mash резкий рост цен связывали с деятельностью браконьеров в Приморском крае.