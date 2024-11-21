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10:06, 21 ноября 2024Экономика

Названы регионы России с самой дорогой красной икрой

ЕМИСС: регионами с самой дорогой красной икрой стали Крым и Мурманская область
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В октябре средние цены на красную икру в 25 регионах России превысила 8 тысяч рублей за килограмм. Субъекты с самым дорогим деликатесом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) назвал РИА Новости

Самые высокие цены на красную икру зафиксировали в Крыму (11 тысяч рублей за килограмм), в Мурманской области (10,5 тысячи рублей за килограмм) и Подмосковье (10,1 тысячи рублей за килограмм). В топ регионов с самой дорогой икрой вошли также Севастополь, Ростовская, Владимирская, Орловская, Тамбовская и Архангельская области — здесь стоимость деликатеса превысила 9 тысяч рублей.

Самая доступная икра — в Удмуртии (килограмм можно приобрести за 3,7 тысячи рублей, а также в Тыве (4,9 тысячи рублей)

По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС» и Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП»), с начала 2024 года производство красной икры в России упало втрое. Выпуск натуральной лососевой икры обрушился до 10 тысяч тонн — годом ранее показатель достигал 29 тысяч. Одновременно на рынке стало меньше структурированной икры (представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок) — 433 тонны, минус 5,5 процента год к году.

Как отметили эксперты «Чек индекс», в магазинах почти закончилась икра с рекордной прошлогодней путины. Новые поступления значительно дороже и из-за высоких цен спрос на продукт резко упал. Вместо натуральной, покупки которой снизились на 21 процент, жители столицы стали приобретать имитированную икру — ее популярность выросла на 12 процентов.

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