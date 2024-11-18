Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 18 ноября 2024Экономика

Спрос на красную икру в Москве упал из-за высоких цен

«Чек индекс»: покупки натуральной красной икры в Москве снизились на 21 процент
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Спрос на натуральную красную икру в Москве упал. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Вместо натуральной, покупки которой снизились на 21 процент, жители столицы стали приобретать имитированную икру — ее популярность выросла на 12 процентов.

По словам эксперта «Чек индекса», в магазинах почти закончилась икра с рекордной прошлогодней путины. Новые поступления значительно дороже из-за малых объемов добычи лососевых — из-за высоких цен жители и пересматривают свои привычки.

«Более того, в этом сезоне меньше и доступной икры горбуши, которая уступила место кете и другим более дорогим вариантам красной рыбы. По данным за 1 октября — 14 ноября этого года, средний чек покупки в Москве составляет 4,19 тысячи рублей, это на 24 процента выше уровня прошлого года, медианная цена за килограмм составляет 10,49 тысячи рублей, на 30 процентов выше уровня прошлого года», — пояснил он.

В целом по стране спрос на натуральную икру сократился на 14 процентов. Средний чек увеличился до 3,99 тысячи (плюс 20 процентов), а медианная цена килограмма икры — до 9,83 тысячи рублей (плюс 36 процентов).

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что резкий рост цен на красную икру в России перед новым годом маловероятен. В противном случае может произойти обвал продаж, и это понимают участники рынка. По его словам, предпраздничный спрос в рознице слабо влияет на отпускные цены рыбаков, сильнее на него влияет сезонность, связанная с периодом добычи лосося. Так, наиболее высокие цены приходятся на «первую» икру в июне-июле, а ближе к осени цены выравниваются. Как правило, снижение стоимости продукта происходит в конце первого квартала года, добавил Зверев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      В российском регионе осудили полицейских за взятку и превышение полномочий

      В Турции опровергли данные о предложении Эрдогана заморозить конфликт на Украине

      Названа причина пожара в российской больнице

      Google оштрафовали в России

      Рецидивист с ВИЧ под наркотиками напал на российского врача и пытался ее изнасиловать

      В Москве закрыли школу с почти полусотней отравившихся детей

      В девелопере «Самолет» сменился генеральный директор

      Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество с террористами

      Актриса села в самолет с ползающими по голове вшами и прослыла в сети отвратительной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше