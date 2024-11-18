Спрос на красную икру в Москве упал из-за высоких цен

«Чек индекс»: покупки натуральной красной икры в Москве снизились на 21 процент

Спрос на натуральную красную икру в Москве упал. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Вместо натуральной, покупки которой снизились на 21 процент, жители столицы стали приобретать имитированную икру — ее популярность выросла на 12 процентов.

По словам эксперта «Чек индекса», в магазинах почти закончилась икра с рекордной прошлогодней путины. Новые поступления значительно дороже из-за малых объемов добычи лососевых — из-за высоких цен жители и пересматривают свои привычки.

«Более того, в этом сезоне меньше и доступной икры горбуши, которая уступила место кете и другим более дорогим вариантам красной рыбы. По данным за 1 октября — 14 ноября этого года, средний чек покупки в Москве составляет 4,19 тысячи рублей, это на 24 процента выше уровня прошлого года, медианная цена за килограмм составляет 10,49 тысячи рублей, на 30 процентов выше уровня прошлого года», — пояснил он.

В целом по стране спрос на натуральную икру сократился на 14 процентов. Средний чек увеличился до 3,99 тысячи (плюс 20 процентов), а медианная цена килограмма икры — до 9,83 тысячи рублей (плюс 36 процентов).

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что резкий рост цен на красную икру в России перед новым годом маловероятен. В противном случае может произойти обвал продаж, и это понимают участники рынка. По его словам, предпраздничный спрос в рознице слабо влияет на отпускные цены рыбаков, сильнее на него влияет сезонность, связанная с периодом добычи лосося. Так, наиболее высокие цены приходятся на «первую» икру в июне-июле, а ближе к осени цены выравниваются. Как правило, снижение стоимости продукта происходит в конце первого квартала года, добавил Зверев.

