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13:57, 17 ноября 2024Экономика

В России спрогнозировали цены на красную икру перед Новым годом

Президент ВАРПЭ Зверев назвал «маловероятным» резкий рост цен на красную икру
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Резкий рост цен на красную икру в России перед новым годом является маловероятным, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В противном случае может произойти обвал продаж и это понимают участники рынка, пояснил он в разговоре с ТАСС.

Предпраздничный спрос в рознице слабо влияет на отпускные цены рыбаков, пояснил эксперт. Куда сильнее на стоимость красной икры влияет сезонность, связанная с периодом добычи лосося. Так, наиболее высокие цены приходятся на «первую» икру в июне-июле, а ближе к осени цены выравниваются. Как правило, снижение стоимости продукта происходит в конце первого квартала года, добавил он.

Представленная в продаже красная икра может подорожать на фоне очень активного спроса, но с учетом инфляции и реальных доходов такой ажиотаж вряд ли возможен, заключил Зверев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщило о рекордном удорожании красной икры в России. По итогам октября средняя стоимость килограмма продукта достигла 8,1 тысячи рублей, в то время как еще в сентябре она находилась на уровне 6955 рублей. Эксперты связали происходящее с сокращением улова рыбы на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. По их словам, к Новому году цены могут вырасти еще на 20 процентов.

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