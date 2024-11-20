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07:28, 20 ноября 2024Экономика

Производство красной икры в России обрушилось

«ВетИС»: из-за неудачной путины производство красной икры в России упало втрое
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

С начала 2024 года производство красной икры в России упало втрое. Об этом со ссылкой на данные Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС» и Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП») сообщает газета «Известия».

За десять месяцев выпуск натуральной лососевой икры обрушился до 10 тысяч тонн — годом ранее показатель достигал 29 тысяч. Одновременно на рынке стало меньше структурированной икры (представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок) — 433 тонны, минус 5,5 процента год к году.

Также в 2024 году сократился выпуск имитированной (искусственной) красной икры, производимой из водорослей, рыбного бульона и специальных добавок, в том числе с добавлением желатина. Такого продукта выпустили 544 вместо 718 тонн.

Эксперты объясняют сокращение производства натуральной красной икры неудачной путиной. Так, в 2023 году было добыто 608 тысяч тонн лососевых видов рыб, ав 2024-м — всего 230 тысяч.

По данным аналитического центра «Чек индекс», в магазинах почти закончилась икра с рекордной прошлогодней путины. Новые поступления значительно дороже из-за малых объемов добычи лососевых — из-за высоких цен спрос на нее резко упал.
Вместо натуральной, покупки которой снизились на 21 процент, жители столицы стали приобретать имитированную икру — ее популярность выросла на 12 процентов.

«Более того, в этом сезоне меньше и доступной икры горбуши, которая уступила место кете и другим более дорогим вариантам красной рыбы. По данным за 1 октября — 14 ноября этого года, средний чек покупки в Москве составляет 4,19 тысячи рублей, это на 24 процента выше уровня прошлого года, медианная цена за килограмм составляет 10,49 тысячи рублей, на 30 процентов выше уровня прошлого года», — пояснили эксперты.

Глава НО «Рыбный союз» Александр Панин объяснил, что рост стоимости обусловлен как объективными причинами, такими как увеличение операционных затрат на всех этапах производства и расходов в торговом звене, так и субъективными факторами, включая влияние СМИ, которые оказали медвежью услугу, создав ажиотаж вокруг темы роста стоимости икры. В итоге, подчеркивает Панин, цена рекордно подскочила, но после новогодних, скорее всего, начнет снижаться.

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