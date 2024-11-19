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14:46, 19 ноября 2024Экономика

Россиян призвали не надеяться на снижение цен на икру

Эксперт Березнюк: падения цен на икру к праздникам ждать не стоит
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Несмотря на снижение спроса на красную икру, ближе к новогодним праздникам цена на деликатес привлекательнее не станет и надеяться на это не стоит. Об этом Life.ru сообщил управляющий партнер Agro and Food Communication Илья Березнюк.

«Соответственно, серьезного снижения я бы не стал ожидать в этом году, даже из-за падающего спроса. К сожалению, доступного сырья не так много», — прокомментировал он.

Со своей стороны глава НО «Рыбный союз» Александр Панин объяснил, почему цена красной икры в стране поднялась. По его словам, рост стоимости обусловлен как объективными причинами, такими как увеличение операционных затрат на всех этапах производства и расходов в торговом звене, так и субъективными факторами, включая влияние СМИ, которые оказали медвежью услугу, создав ажиотаж вокруг темы роста стоимости икры. В итоге, подчеркивает Панин, цена рекордно подскочила.

Он добавил, что цена будет снижаться. «Но, скорее всего, этого стоит ожидать уже после новогодних каникул, так как процесс снижения цены более инертный по сравнению с ростом», — подытожил Панин.

Ранее стало известно о падении спроса на натуральную красную икру в Москве. Вместо натуральной, покупки которой снизились на 21 процент, жители столицы стали приобретать имитированную икру — ее популярность выросла на 12 процентов.

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