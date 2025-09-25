Россиян предупредили о подорожании красной рыбы

Замглавы «Инарктики» Баранов: Цена красной рыбы в мире растет на 4 % в год

В среднесрочной перспективе стоимость красной рыбы в мире будет расти в среднем на 4 процента ежегодно, подобная динамика затронет в том числе российский рынок. Об этом заявил заместитель главы компании «Инарктика» Андрей Баранов, его слова приводит ТАСС.

Тенденция удорожания этого вида рыба в мире не новая. Подобная ценовая динамика фиксируется на глобальном рынке на протяжении последних нескольких лет. «Плюс-минус рост цен на красную рыбу так и сохраняется», — пояснил Баранов.

Рост мировых цен на красную рыбу неизбежно отразится на ее стоимости в России, уверен глава компании Сергей Лимаренко. В течение ближайших нескольких лет эксперты ожидают удорожания этой продукции в долларовом выражении. Дополнительным фактором в России выступит «некая рублевая инфляция», считает он.

В наибольшей степени оказался подвержен подорожанию лосось. Рост цен на эту рыбу, объяснил Баранов, обусловлен в первую очередь небольшим количеством мест ее выращивания и растущим мировым спросом. Разведением в морских условиях занимаются в основном рыбаки из Норвегии, Чили, Англии, Ирландии и Шотландии. Выращивать же лосось на заводах пока не получается, несмотря на многочисленные попытки. «Поэтому предложение более-менее ограниченно, а спрос растет, в том числе и со стороны Китая», — резюмировал Баранов.

Стоимость лосося в России за последние десять лет увеличилась в несколько раз, указывал глава Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Однако в 2025 году ситуация может измениться. Дело в том, что вылов этой рыбы в стране в нечетные годы обычно идет лучше, чем в четные, пояснил он. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), добыча тихоокеанских лососевых в России к началу осени достигла 312,7 тысячи тонн. Достигнутый результат оказался на тысячу тонн больше, чем прогнозировалось.