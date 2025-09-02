Вылов лосося в России превысил ожидания

ВАРПЭ: Вылов тихоокеанского лосося в РФ к 1 сентября достиг 312,7 тысячи тонн

Вылов тихоокеанских лососевых в России к 1 сентября 2025 года достиг 312,7 тысячи тонн. О превысивших ожидания аналитиков объемах со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщает РИА Новости.

Пик лососевой путины пришелся на июль — рекордный объем зафиксировали 20-го числа, он превысил 44,6 тысячи тонн. По прогнозам рыбохозяйственной науки, планировалось добыть 311,7 тысячи тонн лосося, дальневосточным рыбакам удалось выловить больше.

При этом, как отмечают в Росрыболовстве, улов дальневосточных рыбаков в разгар путины лососевых к середине августа 2025 года оказался меньше первоначального прогноза. Достигнутый результат оказался примерно на 12 тысяч тонн ниже в сравнении с первоначальным прогнозом. Несмотря на это, в большинстве районов отмечаются высокие подходы горбуши и нерки. На их долю пришлось 74,5 и 14 процентов от совокупного улова.

Цены на свежую рыбу начали стабилизироваться в середине августа, когда удалось оценить реальный объем предложения.

«По данным торговых площадок, к концу августа цены рыбаков (рыба с борта) за килограмм горбуши зафиксировались на уровне 320 рублей, кеты — 470–530 рублей, нерки — 750–950 рублей, что соответствует уровню 2024 года», — пояснили в ВАРПЭ.

Несмотря на хорошие показатели, есть вероятность, что к концу года цены на красную икру в России поднимутся до 15 тысяч рублей за килограмм, предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, такое развитие событий возможно даже в условиях роста вылова лососей и больших прошлогодних запасов.