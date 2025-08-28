Россиян предупредили о подорожании одного деликатеса

Информагентство по рыболовству: Красная икра может подорожать до 15 тысяч рублей

Есть вероятность, что к концу года цены на красную икру в России поднимутся до 15 тысяч рублей за килограмм. Об этом предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, передает «Интерфакс».

По его словам, такое развитие событий возможно даже в условиях роста вылова лососей и больших прошлогодних запасов. Эксперт обратил внимание, что лососевая путина этого года началась с повышения цен на икру. Например, на Камчатке они были на две тысячи выше по сравнению с 2024 годом. В первый месяц лета за икру нерки приходилось платить по 9-9,5 тысячи рублей за килограмм. В настоящее время она стоит от 11 850 рублей до 13 450 рублей. Иногда цена доходит до 14 990 рублей.

Другие виды икры также стоят недешево. Розничная цена икры горбуши на дальневосточном рынке колеблется от 9980 рублей до 11 100 рублей за кило, кеты — от 9900 до 12 450 рублей, а кижуча — от 11 200 до 12 100 рублей.

До этого Рыбный союз сообщал о снижении в России цен на красную икру. С середины прошлого месяца икра нерки подешевела на девять процентов, а горбуши — на два процента.