Улов лососевых в ключевом регионе России оказался ниже прогноза

Росрыболовство: Улов лососевых на Дальнем Востоке составил около 300 тысяч тонн

Улов дальневосточных рыбаков в разгар путины лососевых к середине августа 2025 года оказался меньше первоначального прогноза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росрыболовства.

К настоящему времени дальневосточные рыбаки успели выловить в общей сложности порядка 300 тысяч тонн лососевых. Достигнутый результат оказался примерно на 12 тысяч тонн ниже в сравнении с первоначальным прогнозом. Несмотря на это, в большинстве районов отмечаются высокие подходы горбуши и нерки. На их долю пришлось 74,5 и 14 процентов от совокупного улова.

Основные объемы вылова на Дальнем Востоке к настоящему времени пришлись на Камчатский и Хабаровский края, а также на Магаданскую область. В первом регионе рыбаки поймали свыше 247,2 тысячи тонн (62 процента от общего объема), во втором — более 19,9 тысячи, а в третьем — больше 12,2 тысячи. На Чукотке показатель составил 319 тысяч, а в остальных районах показатели не превысили 10 тысяч. Актуальный прогноз улова лососевых на этот год составляет около 400 тысяч тонн, резюмировали в ведомстве.

Ранее сразу несколько отраслевых ассоциаций предупредили россиян о возможном подорожании рыбы из-за падения вылова горбуши, семги, нерки и других видов лососевых. В организациях ожидают роста издержек региональных компаний на фоне изменений условий промысла рыбы. Согласно нововведениям, рыбаки должны будут внести плату за свои участки, заключить соглашение о социально-экономическом развитии региона, в котором работают, построить необходимые инфраструктурные объекты и принимать меры по защите от браконьеров. Все это в конечном счете может привести к увеличению затрат рыбаков и, как следствие, — к повышению отпускных цен. В то же время ряд предприятий на Камчатке, на которую приходится 80 процентов вылова, рискуют вовсе закрыться, констатировал глава местной Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.