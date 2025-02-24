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07:31, 24 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании рыбы

Ассоциация добытчиков лососей: Вылов горбуши и семги в России может упасть
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В России может упасть вылов лососевых — горбуши, семги, нерки и других видов рыбы. О возможном подорожании из-за поправок в законодательстве предупредили в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, сообщает газета «Известия».

Из-за правительственного законопроекта, который меняет условия промысла лососевых в стране, добытчики лососевых должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры пользования рыболовными участками. Эта мера привлечет в бюджет порядка 200 миллиардов рублей, но не у всех фирм хватит на это средств. Если фирма не перезаключит с Росрыболовством договоры, их участки выставят на аукционы.

Компании должны внести плату за участок, заключить соглашение о социально-экономическом развитии региона, где работают (например, построить объекты социальной инфраструктуры и производственном контроле (как защита участка от браконьерства). Такие условия могут привести к закрытию многих компаний Камчатского края, на которых приходится 80 процентов вылова, предупредил глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки​ Владимир Галицын.

«Сегодня нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет по двойному коэффициенту. А если взять еще 20 процентов, которые помимо этого мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед», — пояснил он.

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В отсутствии средств на оплату аренды компании вынуждены будут идти в банки и брать кредиты по высокой ставке (сейчас ключевая ставка в России составляет 21 процент — прим.). Чтобы компенсировать расходы, рыбакам придется поднимать цены, полагает Галицын.

«Основная финансовая нагрузка ляжет на предприятия лососевого сектора, их платеж самый высокий, так как лососи относятся к ценным видам рыбы. Совокупный объем платы за пользование этими участками составит 198,76 миллиарда рублей. Еще от 19,9 до 39,8 миллиарда рублей предприятия обязаны будут заплатить по соглашениям об участии в социально-экономическом развитии регионов», — добавил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее заявил президенту России Владимиру Путину о проблемах с выловом лосося в регионе. Рыбохозяйственный комплекс Камчатки находится в непростом положении из-за низкого подхода лосося. И на ближайшие годы ученые прогнозируют неблагоприятную ситуацию, объяснил он. Кроме того, по словам Солодова, на ситуацию влияют санкции, которые ограничили продажу рыбы на внешние рынки и увеличили цену на запчасти для рыбных предприятий и судов, вылавливающих рыбу.

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