Российский пенсионер год жил с разорванным сердцем

Пенсионер из ХМАО год жил с разорванным сердцем и продолжал тренировки

65-летний пенсионер из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) год жил с разорванным сердцем и продолжал тренировки. Мужчина поступил в Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, где ему провели операцию, передает ТАСС.

Более десяти лет назад ему уже проводили операцию по поводу аневризмы сердца, после которой кости его грудины срослись не полностью. Пенсионер длительное время не испытывал проблем со здоровьем. Однако он заметил на груди «сердечное» пульсирующее образование.

Медики в ХМАО выявили, что из-за повторного разрыва органа под кожей пациента фактически бьется само сердце.

Тем не менее пациент с разорванным сердцем чувствовал себя неплохо и даже выполнял кардиотренировки. По данным докторов, часть аневризмы вышла наружу через незаживший дефект. Любая царапина в этой области грозила смертельным кровотечением.

Пенсионера доставили в Новосибирск, где врачи разработали план операции. Вмешательство заняло пять часов и проходило с подключением аппарата искусственного кровообращения.

