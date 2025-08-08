Россиянин случайно узнал о необычном расположении сердца

Врачи в Балакове обнаружили зеркальное расположение органов у пациента

Врачи Балаковской городской больницы во время обследования заметили, что у пациента зеркальное расположение органов. Об этом сообщается на странице больницы во «ВКонтакте».

«Во время процедуры был выявлен вариант анатомической нормы, когда все органы пациента располагаются зеркально: печень — слева, сердце — справа, имеется зеркальное отображение аорты и легких», — рассказали медики.

По их словам, подобная аномалия встречается крайне редко и является признаком «случайной находки» при обследовании. Пациент не знал о такой особенности, на его самочувствии это не отражается.

Ранее сообщалось, что калининградские врачи дважды провели сложные операции на сердце пожилому жителю Пионерского. В 2021 году 88-летний пациент с пороком сердца перенес аортокоронарное шунтирование, а в 2025 году в возрасте 93 лет пенсионеру потребовалась имплантация аортального клапана.