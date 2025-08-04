Калининградские кардиохирурги дважды спасли 93-летнего пациента с пороком сердца

В Калининграде врачи дважды за пять лет спасли пенсионера с пороком сердца

Калининградские врачи дважды провели сложные операции на сердце пожилому жителю Пионерского. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерального центра высоких медицинских технологий сообщает портал «Клопс».

В 2021 году 88-летний пациент с пороком сердца перенес аортокоронарное шунтирование, а в 2025 году в возрасте 93 лет пенсионеру потребовалась имплантация аортального клапана. «Пациент поступил с критическим стенозом — это прямая угроза жизни», — пояснил заместитель главврача по хирургии Виктор Цой.

Для 93-летнего мужчины выбрали щадящий транскатетерный метод без остановки сердца. «Мы не считаем возраст препятствием для лечения», — подчеркнул Цой. Кардиохирурги спасли мужчину — уже через сутки после операции пациент мог ходить, а через пять дней его выписали домой.

«Если есть способ помочь — делаем все возможное», — добавили в медицинском центре. Этот случай стал примером успешного применения современных кардиотехнологий для пациентов старшего возраста.

Ранее врачи в Дзержинске удалили 50-летней пациентке селезенку, увеличившуюся в четыре раза. Это первая подобная операция в регионе.