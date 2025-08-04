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16:03, 4 августа 2025Моя страна

Россиянке удалили гигантскую селезенку

В Дзержинске врачи удалили пациентке гигантскую селезенку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Врачи в Дзержинске удалили гигантскую селезенку, увеличившуюся в четыре раза, 50-летней пациентке. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Он отметил, что это первая подобная операция в регионе. «Спленомегалия у 50-летней женщины развилась на фоне гематологического заболевания: селезенка увеличилась в четыре раза! От нормальных 10х6 сантиметров до 40х25, а определить его структуру можно было чуть ли не вооруженным глазом через стенку живота», — рассказал он.

Никонов также сообщил, что во время операции врачи увидели, что селезенка занимала весь объем брюшной полости. Операция прошла успешно.

Ранее сообщалось, что медики из Перми провели экстренную операцию и спасли жизнь жителю Верещагино, у которого диагностировали редкое и смертельно опасное осложнение, так называемый «электрический шторм» в сердце. Кардиовертер-дефибриллятор — устройство, предотвращающее остановку сердца — зафиксировал 3500 приступов желудочковой тахикардии и сработал 418 раз, спасая пациента от остановки сердца.

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