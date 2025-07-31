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15:48, 31 июля 2025Моя страна

В России врачи спасли пациента с «электрическим штормом» в сердце

В Перми врачи спасли мужчину, сердце которого 418 раз запускал дефибриллятор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Медики из Перми провели экстренную операцию и спасли жизнь жителю Верещагино, у которого диагностировали редкое и смертельно опасное осложнение, так называемый «электрический шторм» в сердце. Об этом сообщил Минздрав республики.

53-летний россиянин обратился в больницу после очередного приступа тяжелой аритмии. В 2019 году он перенес инфаркт, последствия которого привели к хроническому нарушению ритма. В марте этого года ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор — устройство, предотвращающее остановку сердца.

Однако уже в июле врачи Верещагинской больницы обнаружили, что устройство разрядилось и перестало работать. Несмотря на то, что дефибриллятор рассчитан на пять лет, его ресурс оказался полностью исчерпан всего за четыре месяца. Причиной стала беспрецедентная нагрузка: только за последние недели прибор зафиксировал 3 500 приступов желудочковой тахикардии и сработал 418 раз, спасая пациента от остановки сердца.

Оценив ситуацию как критическую, специалисты санавиации и кардиологи Пермского кардиоцентра немедленно организовали эвакуацию. Несколько часов потребовалось на стабилизацию состояния, после чего мужчину транспортировали в реанимацию без осложнений. В тот же день врачи заменили дефибриллятор, а вскоре провели радиочастотную абляцию. Суть метода заключается в прицельном разрушении очагов аритмии при помощи высокочастотного электрического тока.

Операция прошла успешно, и, как подчеркивают врачи, именно слаженные действия всех служб, от районной больницы до кардиохирургов, помогли пациенту пережить тяжелую фазу болезни и получить шанс на полноценную жизнь.

Ранее сообщалось, что в Перми врачи за одну операцию избавили пациентку от четырех болезней. Отмечается, что 57-летнюю женщину с одышкой, отеками и болью в груди привезли на скорой помощи в больницу.

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