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20:49, 22 июля 2025Моя страна

Российские врачи за одну операцию избавили пациентку от четырех болезней

Пермские хирурги за одну операцию избавили пациентку от четырех болезней
Екатерина Ештокина

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми врачи за одну операцию избавили пациентку от четырех болезней. Об этом сообщает пресс-служба пермского минздрава.

Отмечается, что 57-летнюю женщину с одышкой, отеками и болью в груди привезли на скорой помощи в больницу. После обследования хирурги выявили поражение коронарных артерий, критический стеноз, нарушение ритма сердца, тромб в левом предсердии.

«Такая комбинация болезней очень опасна. Пришлось делать операцию на открытом сердце, а потом заниматься сонной артерией. Сложность была в очень большом объеме работы, которую нам нужно было выполнить», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Алексей Вронский.

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Специалисты в ходе операции, которая длилась шесть часов, смогли остановить сердце, применив искусственное кровообращение. Кроме того, женщине провели протезирование митрального клапана и лечение аритмии, а также удаление тромба. Вследствие проведенных манипуляций женщина восстановилась и выписалась.

Ранее в июле российские врачи спасли пациента с забытым стентом в почке. Мужчина обратился с жалобами на затрудненное мочеиспускание, не подозревая, что причиной его проблем стал старый стент.

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