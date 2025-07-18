Российские врачи спасли пациента с забытым стентом в почке

В Нижневартовске спасли пациента, который на семь лет забыл о стенте в почке

В Нижневартовской окружной больнице врачи спасли пациента, забывшего о стенте в почке на семь лет. Об этом со ссылкой на окружной департамент здравоохранения ХМАО сообщает Gorod3466.ru.

Мужчина обратился с жалобами на затрудненное мочеиспускание, не подозревая, что причиной его проблем стал старый стент. «Пациенту был установлен стент в правую почку в одной из медицинских организаций за пределами Югры. Стандартный срок службы подобного стента не превышает одного года. Однако он оставался в теле пациента на протяжении семи лет. Компьютерная томография показала, что стент полностью покрылся отложениями (фактически "оброс" камнями) и спровоцировал формирование вторичного камня в мочевом пузыре», — пояснили медики.

Урологи провели серию операций по удалению инкрустированного стента и восстановлению функции почки. «Такие случаи могут привести к потере органа», — отметил заведующий отделением Евгений Борвин. После лечения пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

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