Работники одной из ведущих компаний Азии собрались бастовать

Reuters: Более 45 000 сотрудников Samsung собираются начать забастовку

Более 45 тысяч сотрудников южнокорейской Samsung Electronics планируют начать забастовку на следующей неделе, поскольку они не смогли договориться с руководством по поводу выплаты бонусов. Об этом пишет Reuters, отмечая, что ситуация встревожила инвесторов, а также поставила вопрос о том, «кто должен разделить плоды бума искусственного интеллекта».

Крупнейшая в истории одной из ведущих компаний Азии забастовка может начаться 21 мая и продлиться 18 дней, вылившись в сокращение производства микросхем, являющихся важнейшими компонентами в центрах обработки данных для ИИ, смартфонах и ноутбуках. Акции компании после соответствующего заявления профсоюза подешевели на 9,3 процента.

Суть разногласий состоит в том, что Samsung, получившая огромную прибыль, захотела выплатить бонусы 27 тысячам сотрудников, работающим над производством микросхем памяти, как минимум в шесть раз большие, чем их коллегам.

В статье говорится, что Samsung Device Solutions включает в себя направления, связанные с памятью, системными интегральными схемами и производством микросхем. На фоне этого бум искусственного интеллекта привел к тому, что прибыльность подразделений стала крайне неравномерной. Эксперты называют это «проблемами, отчасти созданными самой компанией», которые уже приводят в том числе к оттоку сотрудников.

Профсоюз требует отменить ограничение размера бонусов потолком в 50 процентов от годовой зарплаты и выделить 15, а не 10 процентов от операционной прибыли в бонусный фонд для работников. Samsung в свою очередь пообещала «предложить своим сотрудникам лучшую в отрасли компенсацию», отметив, что в случае забастовки невыполнение обязательств перед клиентами приведет к «полной потере доверия».

Отмечается, что руководство компании и южнокорейские чиновники обеспокоены возможными проблемами с экспортом и тем, что ситуация может повлиять на экономику в целом. По оценкам JPMorgan и самих профсоюзов, забастовка может сократить прибыль Samsung примерно на 20 миллиардов долларов.

В начале мая Samsung стала второй после тайваньского производителя чипов TSMC азиатской компанией, которой удалось достичь рыночной капитализации в триллион долларов. Прибыль ее полупроводникового подразделения выросла в 48 раз за квартал благодаря заказам на производство оборудования для центров обработки данных с использованием ИИ.

