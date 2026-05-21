Российский судоремонтный завод вызвал интерес СК

СК проводят оперативные мероприятия на Канонерском судоремонтном заводе

Канонерский судоремонтный завод вызвал интерес Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, СК проводит на заводе оперативные мероприятия. Подробностей о том, что именно вызвало интерес правоохранителей, пока не сообщается.

