Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

13:53, 7 мая 2026

В Магадане задержан главный инженер предприятия, где погибли 8 сотрудников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Магадане задержан главный инженер горнодобывающего предприятия, где жертвами обрушения горных масс стали восемь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчину задержали по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших жертвы среди сотрудников. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По данным следствия, 30 апреля в угольном карьере «Кадыкчанский» Сусуманского района произошло обрушение горных пород. Жертвами ЧП стали восемь работников, которые занимались добычей угля.

Ранее губернатор региона Сергей Носов сообщил, что 4 мая спасатели достали останки всех оказавшихся под завалами после обрушения породы рабочих. «На протяжении четырех суток без перерывов продолжалась спасательная операция, расчистили более 15,5 тысячи кубометров породы, до последнего надеялись на лучший исход», — написал он.

