Число жертв обрушения рудника в Магаданской области удвоилось

Спасатели нашли тела еще 4 рабочих на обрушившемся руднике в Магаданской области

Спасатели нашли тела еще четверых рабочих обрушившегося рудника в Магаданской области, таким образом число жертв происшествия удвоилось. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.

По словам чиновника, спасатели достали останки всех оказавшихся под завалами после обрушения угольного разреза рабочих.

«На протяжении четырех суток без перерывов продолжалась спасательная операция, расчистили более 15,5 тысячи кубометров породы, до последнего надеялись на лучший исход», — написал в блоге он.

Об обрушении рудника на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе Магаданской области стало известно 30 апреля. Носов назвал инцидент групповым несчастным случаем.