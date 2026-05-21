16:06, 21 мая 2026

Москвичам ответили на вопрос со спешкой с покупкой квартиры

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: SergeyKlopotov / Shutterstock / Fotodom

Настоящее время является лучшим для приобретения жилья в Москве. Об этом агентству «Москва» сообщила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

В столичном регионе начали дешеветь новостройки как в старых границах, так и в Новой Москве. По словам специалиста, наблюдается коррекция рынка недвижимости, который переходит в более спокойную фазу после нескольких лет активного роста.

Нынешние условия на рынке недвижимости можно считать одними из наиболее успешных за последние годы, уверена специалист. «Сегодня можно получить существенные скидки от застройщиков, выбрать квартиру из большего объема предложений, договориться о рассрочке или специальных ипотечных программах, также есть возможность купить объект на старте по более низкой цене», — заявила она.

Однако все равно стоит учитывать цель покупки. Так, если человек ищет вариант для собственного проживания, сейчас очень хороший момент для переговоров с девелопером. Что касается инвестиций, здесь нужно быть очень внимательными: оценивать локацию, сроки сдачи, потенциальный рост цены, поскольку рынок стал более избирательным.

Ранее стало известно, что средняя стоимость квартир в новостройках в апреле в старых границах Москвы снизилась на 2,2 процента, до 578 тысяч рублей за квадратный метр. В границах Новой Москвы снижение цен составило 3,7 процента, до 332 тысяч рублей за «квадрат». В Подмосковье стоимость жилья в апреле немного выросла в цене.

