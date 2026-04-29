Назван способ обезопасить Россию от ударов дронов ВСУ

Единственный способ обезопасить Россию от ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он призвал подавить систему противовоздушной обороны (ПВО) противника и сосредоточить все силы для защиты войск, чтобы завоевать господство в воздухе.

«Только проведением наступательных операций с решительными целями мы можем обезопасить нашу страну от все более наглеющих фашистов как с Украины, так и со всей Европы», — сказал парламентарий.

Ранее в Кремле сообщили о работах по минимизации последствий атаки ВСУ на Туапсе. В частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что на месте происшествия работает глава МЧС России Александр Куренков, а президент России Владимир Путин 28 апреля несколько раз получал доклады по ситуации в портовом городе.