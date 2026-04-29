13:02, 29 апреля 2026

В Кремле сделали новое заявление после ударов ВСУ по Туапсе

Елена Торубарова
Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Туапсе, сообщив, что на данный момент ведется работа над минимизацией последствий атаки. Его слова передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, в работах задействованы сотни специалистов. Он также отметил, что давать оценки последствиям атаки на данный момент преждевременно.

«Реакция по минимизации последствий от этих ударов соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент (...) Сотни и сотни людей героически борются с последствиями этих террористических ударов», — обозначил Песков.

Он уточнил, что на месте происшествия также работает глава МЧС России Александр Куренков, который контролирует ситуацию и уже дал необходимую оценку положению дел. В частности, им было проведено совещание по итогам работы. Песков добавил, что президент России Владимир Путин 28 апреля несколько раз получал доклады по ситуации в Туапсе от Куренкова.

Туапсе попал под удар ВСУ в третий раз за две недели. Сообщалось, что мощные взрывы над городом раздались в ночь на 28 апреля. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе произошел новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Ранее сообщалось, что возгорание на НПЗ локализовали.

